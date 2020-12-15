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Bursa'da iş yeri hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti

Bursa’da koronavirüs tedavisi gören iş yeri hekimi Cumhur Toker (82), yaşamını yitirdi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.12.2020
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Bursa'da iş yeri hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti

Bursa'da Covid-19 teşhisinin ardından, özel hastanede bir süredir tedavi gören iş yeri hekimi Dr. Cumhur Toker, dün hayatını kaybetti.

Bursa Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, "Bursa'da iş yeri hekimi olarak görev yapan üyemiz Dr. Cumhur Toker'i Covid-19 nedeniyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

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