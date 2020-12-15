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Taksim’de sigara içtiği için ceza kesilen kişi: Ben ünlüyüm beni çekmeyin

tedbirleri kapsamında ve İstiklal Caddesi’nde denetim gerçekleştiren polis şahsa 900 lira para cezası kesti. kesilen kişi “Ben biriyim beni çekmeyin.” diye karşılık verdi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
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Taksim’de sigara içtiği için ceza kesilen kişi: Ben ünlüyüm beni çekmeyin

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgede bazı bölgelerde içmek yasaklanmıştı.

Bu bağlamda denetimlere hız kesmeden devam eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Taksim İstiklal Caddesi üzerinde uygulama yaptı.

Uygulama sürerken, ekipler cadde üzerinde sigara içen bir kişiyi kesmek için yanına çağırdı. olduğu öğrenilen kişiye yasağa uymadığı için 900 TL ceza kesileceği söylenince "Haberim yoktu" diyerek yanıt verdi.

Ekipler işlemleri sürdürürken kendisini görüntüleyen basın mensubunu fark eden yabancı turist "Bu neden video çekiyor, çekmesin ülkemde ünlü biriyim" dedi.

Öte yandan yapılan denetim sırasında ceza kesilen bazı kişilerce, görüntü alan basın mensubuna engel olmaya çalışıldı.

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