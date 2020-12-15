Son dakika: Feci kaza! Otomobil tırın altına girdi

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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