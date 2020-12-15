"HERKES TATİLDE BURAYA GELSİN"

Yazın turizmle kışın ise ek gelir olarak sahilde altın ve madeni para aradığını belirten Ramazan Beyaz, pandemi sonrası gelirlerinin düştüğünü söyledi. "Eskisi kadar altın ve gümüş çıkmıyor" diyen Beyaz, "Turist azaldı. Kuyumcu arkadaşım var, ona satıp paraya çeviriyorum. Tüm ülkedeki vatandaşlar tatilde buraya gelsin. Bol bol bozuk para, altın ve gümüş düşürsünler, bizde kazanmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

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