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Sağanak sonrası sahile akın ettiler! Define avcıları: Herkes tatile buraya gelsin

'da sonrası dünyaca ünlü sahile gelen define avcıları, dedektörleriyle sahilde altın, gümüş ve madeni para aradı. Pandemiden dolayı dert yanan bir define avcısı, tatilcilere seslenerek, “Tüm ülkedeki vatandaşlar tatilde buraya gelsin. Bol bol , altın ve gümüş düşürsünler, bizde kazanmaya devam edelim” dedi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
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Sağanak sonrası sahile akın ettiler! Define avcıları: Herkes tatile buraya gelsin

'da 3 gündür etkili olan ve rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar meydana geldi. Yağışlı havanın bugün kenti terk etmesinin ardından ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline define avcıları akın etti.

Sağanak sonrası sahile akın ettiler! Define avcıları: Herkes tatile buraya gelsin SAĞANAK SONRASI SAHİLE AKIN ETTİLER! DEFİNE AVCILARI: HERKES TATİLE BURAYA GELSİN

Ellerine dedektör alan çok sayıda kişi, her yaz binlerce turisti ağırlayan sahile gelerek altın ile değerli maden arayışına çıktı. Elektronik cihazın çıkardığı sesleri kulaklıkla dinleyerek sahil bandını tarayan define avcıları, sinyalin geldiği noktayı kazıp madeni paralara ulaştı. İşlerinin pandemiden dolayı kesat gittiğini belirten bir define avcısının ise tatilcilere çağrısı güldürdü.

"HERKES TATİLDE BURAYA GELSİN"
Yazın turizmle kışın ise ek gelir olarak sahilde altın ve madeni para aradığını belirten Ramazan Beyaz, pandemi sonrası gelirlerinin düştüğünü söyledi. "Eskisi kadar altın ve gümüş çıkmıyor" diyen Beyaz, "Turist azaldı. Kuyumcu arkadaşım var, ona satıp paraya çeviriyorum. Tüm ülkedeki vatandaşlar tatilde buraya gelsin. Bol bol bozuk para, altın ve gümüş düşürsünler, bizde kazanmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

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