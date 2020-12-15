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Kocaeli’de cami şadırvanındaki muslukları çalan kişi yakalandı

Darıca ilçesinde caminin şadırvanındaki muslukları çalan T.A., polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
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Kocaeli’de cami şadırvanındaki muslukları çalan kişi yakalandı

Darıca Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan Akanpınar Cami'nin şadırvanındaki musluklar çalındı. Şadırvandaki muslukların çalındığını görenler durumu polise bildirdi.

KISKIVRAK YAKALANDI

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, muslukları çalan kişinin T.A. olduğunu belirledi. T.A., polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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