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1700 yaşındaki "Kybele" heykeli Türkiye'de 60 yıl sonra ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Yaklaşık 60 yılın ardından Kültür ve tarafından 'ye geri getirilen 1700 yıllık heykeli, 'nde meraklılarıyla buluştu.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
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1700 yaşındaki Kybele heykeli Türkiye'de 60 yıl sonra ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan heykeli, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Yaklaşık 60 yılın ardından Kültür ve tarafından 'ye geri getirilen heykel, geçici mekanı olan 'nde meraklılarıyla buluştu.

Türkiye'den kaçak yollarla 1960'lı yıllarda 'e götürülerek satılan ve on binlerce kilometre yolculuğun ardından ABD'den ana vatanına ulaştırılan Kybele, uzmanlarca MS 3. yüzyıla tarihlendiriliyor.

Prehistorik dönemlerden itibaren havzasında, özellikle Anadolu'da "ana tanrıça" olarak tapınılan 1700 yıllık Kybele'nin iki yanındaki aslanlar, doğa ve hayvanlar üzerindeki hakimiyetini sembolize ediyor.

'in 'ya sunduğu bir adak heykeli olarak tarihte bilinen Kybele'nin yazıt bölümünde, "Hermeios'un oğlu Sideropolisli Asklepiades adağı Oniki Tanrı Ana'ya dikti." ifadesi yer alıyor.

Kybele heykeli, daha sonra 'a yeni yapılacak müzeye taşınacak.

50 yıl önce kaçırılan 1700 yıllık ana tanrıça Kybele Heykeli Türkiye yolunda 50 YIL ÖNCE KAÇIRILAN 1700 YILLIK ANA TANRIÇA KYBELE HEYKELİ TÜRKİYE YOLUNDA
Türkiye'den kaçak yollarla götürülmüştü: Kybele Heykeli 60 yılın ardından yoğun çabalar sonrası Türkiye'ye ulaştı TÜRKİYE'DEN KAÇAK YOLLARLA GÖTÜRÜLMÜŞTÜ: KYBELE HEYKELİ 60 YILIN ARDINDAN YOĞUN ÇABALAR SONRASI TÜRKİYE'YE ULAŞTI
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