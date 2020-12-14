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Caddebostan’da ilginç görüntü: Sahil kızıla boyandı! Havadan böyle görüntülendi

Caddebostan sahile vuran kırmızı yosunlar, sahil şeridini kızıla boyadı. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında da ortaya çıkan ilginç manzara havadan görüntülendi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020
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Caddebostan’da ilginç görüntü: Sahil kızıla boyandı! Havadan böyle görüntülendi

Caddebostan sahil kıyısı kırmızı yosunların istilasına uğradı.

Sahil şeridini tamamen kaplayan kırmızı yosunlar, Caddebostan sahil kıyısını adeta kızıla boyadı.

Ortaya çıkan ilginç manzara drone ile havadan görüntülendi.




Görüntüler İstanbul Caddebostan'dan! Sahil kızıla boyandı GÖRÜNTÜLER İSTANBUL CADDEBOSTAN'DAN! SAHİL KIZILA BOYANDI
İstanbul Boğazı kızıla boyandı İSTANBUL BOĞAZI KIZILA BOYANDI
Ordu sahili kızıla büründü ORDU SAHİLİ KIZILA BÜRÜNDÜ

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