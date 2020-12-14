Caddebostan’da ilginç görüntü: Sahil kızıla boyandı! Havadan böyle görüntülendi
İstanbul Caddebostan sahile vuran kırmızı yosunlar, sahil şeridini kızıla boyadı. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında da ortaya çıkan ilginç manzara havadan görüntülendi.
YAŞAM İHA
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Caddebostan sahil kıyısı kırmızı yosunların istilasına uğradı.
Sahil şeridini tamamen kaplayan kırmızı yosunlar, Caddebostan sahil kıyısını adeta kızıla boyadı.
Ortaya çıkan ilginç manzara drone ile havadan görüntülendi.