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Mevsimi şaşırdı! Gören hayrete düştü

'de ilk çağla badem hasadının Şubat ayı sonunda yapıldığı 'nın Datça ilçesinde bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle bazı badem ağaçları çiçek açtı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 13.12.2020
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Mevsimi şaşırdı! Gören hayrete düştü

Türkiye'nin birçok bölgesinde yeni yeni başlayan kar ve yağmur yağışına rağmen Datça'da badem ağaçlarının erken çiçek açması şaşkınlığa neden oldu.

Mevsimi şaşırdı! Gören hayrete düştü

Şubat ayı başlarında dalları filizlenen badem ağaçlarında Şubat sonu veya Mart ayı başında ilk badem hasadı yapılıyor.

Mevsimi şaşırdı! Gören hayrete düştü

Ege ve Akdeniz'in kesiştiği noktada yer alan Datça Yarımadasında hava sıcaklığı 10 derecenin altına düşmezken, badem ağaçlarında önceki dönemden kalma yeşil yapraklar daha kurumadan ağaçlar tekrar yeşile büründü.

Mevsimi şaşırdı! Gören hayrete düştü

Aralık ayında çok nadir çiçek açan Datça'daki badem ağaçları badem üreticisini de şaşırttı.

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