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Dereye düşen kedi ve yavru köpeği itfaiye kurtardı! Karabük'te yürekleri ısıtan görüntü

'ün Safranbolu ilçesinde düştükleri derede mahsur kalan kedi ve yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler paylaşım ve beğeni rekorları kırdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.12.2020
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Dereye düşen kedi ve yavru köpeği itfaiye kurtardı! Karabük'te yürekleri ısıtan görüntü

Edinilen bilgiye göre, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Safranbolu ilçesinde bulunan tarihi İzzet Mehmet Paşa Camii kenarında gezinen kedi dereye düştü.

Kedinin mahsur kaldığı alanda sesini duyan vatandaşlar durumu Safranbolu Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kediyi mahsur kaldığı yerden kurtararak doğal yaşamına bıraktı.

Öte yandan Kirkille TOKİ mevkiinde de dereye düşen 1 köpek yavrusunu da ekipler çıkartarak kurtardı.

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