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İzmir'de aşırı yağış sonrası istinat duvarı çöktü! 20 araç hasar gördü

'in Buca ilçesinde iki siteyi bölen istinat duvarı yoğun yağış sebebiyle çöktü, 20 araçta hasar meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.12.2020 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020
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Olay, akşam saatlerinde İzmir'in Buca ilçesi 686 sokakta meydana geldi.

Gümüş Sitesi ve Altaylılar Sitesi'ni bölen istinat duvarı, yoğun yağış sebebiyle çöktü. Büyük bir ses duyan vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen sokağa çıkarken, hemen ekiplere haber verdi.

20 ARAÇTA HASAR GÖRDÜ

Olay yerine polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının çökmesi ile alt ve üst tarafta bulunan 20 araçta hasar meydana geldi.

Ekipler, çekicilerle araçları çekti.

İzmir'de aşırı yağış sonrası istinat duvarı çöktü! 20 araç hasar gördü İZMİR'DE AŞIRI YAĞIŞ SONRASI İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ! 20 ARAÇ HASAR GÖRDÜ
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