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İzmir'de aşırı yağış sonrası istinat duvarı çöktü! 20 araç hasar gördü

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Giriş: 13.12.2020 21:09
Güncelleme:13.12.2020 21:12
İzmir'in Buca ilçesinde iki siteyi bölen istinat duvarı yoğun yağış sebebiyle çöktü, 20 araçta hasar meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde İzmir'in Buca ilçesi 686 sokakta meydana geldi.

Gümüş Sitesi ve Altaylılar Sitesi'ni bölen istinat duvarı, yoğun yağış sebebiyle çöktü. Büyük bir ses duyan vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen sokağa çıkarken, hemen ekiplere haber verdi.

20 ARAÇTA HASAR GÖRDÜ

Olay yerine polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının çökmesi ile alt ve üst tarafta bulunan 20 araçta hasar meydana geldi.

Ekipler, çekicilerle araçları çekti.

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İstinat duvarı çöktü! 20 araç hasar gördü
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