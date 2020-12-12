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Çeşmeden gelen suyu görünce şoke oldular! Bilecik'te ilginç olay

’te bazı mahallerin çeşme sularından akan pis su vatandaşları tedirgin ediyor.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.12.2020
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Çeşmeden gelen suyu görünce şoke oldular! Bilecik'te ilginç olay

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Ali Rıza Özkay Caddesi üzerinde ve bazı sokaklarında ikamet eden vatandaşların çeşmelerinde akan pis vatandaşları tedirgin ediyor.

2 gündür bu şekilde çeşmelerinden bu tarz su aktığını ifade eden mahalle sakinleri, temiz su ile çeşmeden akan suyu yan yana koyunca aradaki farkın fazlasıyla anlaşıldığı söylediler.

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