Herkes bu karışımı konuşuyor: Altın süt! Koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiriyor

Aktara kış çayı almaya gelen Gaye Okan, aktarlara özellikle kış çayı almak için gittiğini dile getirdi. Altın sütün faydalarını öğrenmesinin ardından üründen alarak deneyeceğini belirten Okan, "Ben genellikle aktarlarda kış çayı, bitkisel ürünler, ıhlamur tarçın gibi ürünler tercih ediyorum. Ama altın sütü ilk defa duydum" ifadelerini kullandı. Aktardan altın sütün faydalarını dinleyen Okan daha sonra ise "Altın sütü merak ettim ne olduğunu. Fiyatını öğrendikten sonra alıp evimde deneyeceğim" dedi.