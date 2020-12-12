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Aksaray'da kasadan atlayınca düşen köpek bağlı olduğu iple boğularak telef oldu

Eskil ilçesinde kamyonetin kasasında taşınan çoban köpeği, atlayınca bağlı bulunduğu ipte asılı kalıp, oldu. Kamyonet sürücüsü köpeğin cansız bedeni kasada asılı vaziyette yolun devam etti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.12.2020 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020
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Aksaray'da kasadan atlayınca düşen köpek bağlı olduğu iple boğularak telef oldu

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Eskil ilçesinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 MG 054 plakalı kamyonetin kasasında taşınan çoban köpeği, atlayınca bağlı bulunduğu iple asılı kaldı. Köpek boğularak telef oldu.

DURDURUP TEPKİ GÖSTERDİLER

Olan bitenden habersiz sürücünün, köpeğin cansız bedeninin kasa demirinde asılı vaziyette yoluna devam ettiği anlar, Böğet Köyü Muhtarı Mustafa Özkan tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, muhtar Özkan'ın kamyonet sürücüsünü durdurarak tepki gösterdiği görüldü.

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