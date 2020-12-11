'ÖLÜM YAKIŞMADI'

Serdar Mehmet Ay'ın öğrenci olduğu Ali Güral Anadolu Lisesi Müdürü Ali Balcı, çok üzüntülü olduklarını ifade ederek, "Öğrencimiz 12'nci sınıftaydı. Uzun zamandır kas tedavisi görmekteydi. Yaklaşık 2 aydır uyuyamadığından şikayetçi oluyormuş.