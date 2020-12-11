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17 yaşındaki lise öğrencisi Kovid-19'a yenik düştü! Okul müdürü acı gerçeği açıkladı

'da kas hastası lise son sınıf öğrencisi (17), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi, Kütahya Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyururken, Mehmet Ay, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Serdar Mehmet Ay'ın cansız bedeni hastanedeki işlemlerimin ardından Kütahya Şehir Mezarlığı'na getirildi.

Burada kılınan cenaze namazına koronavirüs tedbirleri kapsamında Ay'ın sadece ailesi, arkadaşları ve öğretmenleri katıldı.

Lise son sınıf öğrencisi toprağa verilirken, Hülya -Mücahit Ay çifti oğullarının mezarı başında gözyaşı döktü.

'ÖLÜM YAKIŞMADI'

Serdar Mehmet Ay'ın öğrenci olduğu Ali Güral Anadolu Lisesi Müdürü Ali Balcı, çok üzüntülü olduklarını ifade ederek, "Öğrencimiz 12'nci sınıftaydı. Uzun zamandır kas tedavisi görmekteydi. Yaklaşık 2 aydır uyuyamadığından şikayetçi oluyormuş.

Ayın 25'inden sonra Covid-19 tespit edilip, yoğun bakıma alındı. Dün bir ameliyat geçiriyor. Ameliyat sonrası gelişen hipertansiyon nedeniyle öğrencimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabırlar diliyoruz. Bizim sevilen bir öğrencimizdi. Ölüm yakışmadı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

Son dakika | Kütahya'da 17 yaşındaki lise öğrencisi Kovid-19'a yenik düştü KÜTAHYA'DA 17 YAŞINDAKİ LİSE ÖĞRENCİSİ KOVİD-19'A YENİK DÜŞTÜ

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