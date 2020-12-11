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Bursa’da yüzlerini cerrahi maske ile gizleyip bisikletleri çaldılar

’da iki farklı apartmanda meydana gelen hırsızlığı anbean kameralara yansıdı. Hırsızların yüzlerini ile gizledikleri görüldü. Zili çalan hırsızın pişkinliği dikkat çekti. ekipleri eşkâllerini belirlediği iki hırsızı arıyor.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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Olay, geçtiğimiz gün 'da bulunan iki farklı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapısı açık bulunan apartmana giren , ikinci katta duran bisikleti aldı.

ZİLE BASMAYIN

Apartmandan bisikletle çıkan hırsız koşarak gözden kayboldu.

Bursa’da yüzlerini cerrahi maske ile gizleyip bisikletleri çaldılar BURSA’DA YÜZLERİNİ CERRAHİ MASKE İLE GİZLEYİP BİSİKLETLERİ ÇALDILAR

Diğer olayda ise, başka bir apartmanın ziline basarak kapıyı açtıran hırsız, kapı girişinde bulunan bisikleti alarak kayıplara karıştı.

POLİS PEŞLERİNDE

O anlar apartmanların güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Hırsızların yüzlerini ile gizledikleri görüldü.

ekipleri eşkâllerini belirlediği iki hırsızı arıyor.

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