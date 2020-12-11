Bursa’da yüzlerini cerrahi maske ile gizleyip bisikletleri çaldılar
Bursa’da iki farklı apartmanda meydana gelen bisiklet hırsızlığı anbean kameralara yansıdı. Hırsızların yüzlerini maske ile gizledikleri görüldü. Zili çalan hırsızın pişkinliği dikkat çekti. Polis ekipleri eşkâllerini belirlediği iki hırsızı arıyor.
YAŞAM İHA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ZİLE BASMAYIN
Apartmandan bisikletle çıkan hırsız koşarak gözden kayboldu.
Diğer olayda ise, başka bir apartmanın ziline basarak kapıyı açtıran hırsız, kapı girişinde bulunan bisikleti alarak kayıplara karıştı.
POLİS PEŞLERİNDE
O anlar apartmanların güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Hırsızların yüzlerini maske ile gizledikleri görüldü.
Polis ekipleri eşkâllerini belirlediği iki hırsızı arıyor.