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Bursa’da korkunç olay! Çivili sopayla kafasından yaralandı kendini dışarı zor attı

Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde Suriyeli akrabalar arasında çıkan kavgada başından çivili ile vurulan bir kişi yaralandı. Kanlar içinde kalan Ahmad, 'ne çıkarak esnaftan yardım istedi. Esnafın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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Bursa’da korkunç olay! Çivili sopayla kafasından yaralandı kendini dışarı zor attı

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında çadırda yaşayan Suriyeli mülteciler arasında alkol içerken tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirsiz şüpheli çadırından çıkardığı çivili ile Saddar Ahmad'ın kafasına ve sırtına vurdu.



Kanlar içinde kalan Ahmad, 'ne çıkarak esnaftan yardım istedi. Esnafın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralı Ahmad olay yerine gelen ambulansa bindirilirken, ettiği gruptan birkaç kişinin ellerinde sopalarla Ahmad'a saldırmaya çalıştıkları görüldü. Polis ekipleri olaya müdahale ederken, yaralı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eli sopalı bir kişi gözaltına alınırken, çivili sopa ile Ahmad'ı yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Ayrıca, Sokağa Çıkma Kısıtlamasından ve Maske Takmama suçundan şahıslara toplamda 35 bin 200 TL cezai işlem uygulandı.

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