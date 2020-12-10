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Uyarılar işe yaradı! Hataylılar sokakları boş bıraktı

Son dakika haberi... Kış aylarının gelmesiyle birlikte artış yaşanan vakalarıyla ilgili en çok risk taşıyan illerden biri de olmuştu. Uyarıları dikkate alan Hataylılar, evlerinden dışarı çıkmadı, sokaklar sessizliğe büründü.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 10.12.2020
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Uyarılar işe yaradı! Hataylılar sokakları boş bıraktı

'da gündüz saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına rağmen cadde ve sokaklar boş kaldı. Antakya'nın en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi, Hürriyet Caddesi, gibi bölgeler de boş kaldı.

Yüzde 125 vaka artışı sonrasında tedirgin olan vatandaşlar dışarıya çıkmayarak evlerinde kaldılar. Vatandaşlar daha çok evlerinde ve iş yerlerinde bulunurken, dışarıya çıkmak istemediklerini, çok tedirgin olduklarını belirttiler.

Bazı vatandaşlar, Hatay için özel bir kısıtlama yapılması gerektiğini belirterek vaka artışlarının başka şekilde düşmeyeceğini söylediler.

Bazı vatandaşlar ise, Hatay'da artan vaka artışları sonrasında dışarıya çıkmaya korkar olduklarını, mecburi işleri olmadığı sürece, dışarıya çıkmadıklarını söylediler.

Hatay halkının yükselen vaka artışı sonrasında tedirgin olduğunu söyleyen vatandaşlar, bu yüzden kimsenin dışarı çıkmadığını belirttiler.

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