Yüzde 125 vaka artışı sonrasında tedirgin olan vatandaşlar dışarıya çıkmayarak evlerinde kaldılar. Vatandaşlar daha çok evlerinde ve iş yerlerinde bulunurken, dışarıya çıkmak istemediklerini, çok tedirgin olduklarını belirttiler.

Bazı vatandaşlar, Hatay için özel bir kısıtlama yapılması gerektiğini belirterek vaka artışlarının başka şekilde düşmeyeceğini söylediler.