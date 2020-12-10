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Konya’da trafikte dehşet! Arkadan çarptı tüfekle vurup yaraladı

- Antalya çevre yolunda saat 11.00 sıralarında Hasan Ö., minibüsüyle arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü Özoğul'u çıkan tartışmada sol bacağından av tüfeğiyle vurup yaraladı. Muhammed , “Kaçtım ben. Kaçmasam mahvedecekti beni. Dört tane saçma var bacağımda'' dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020
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Konya’da trafikte dehşet! Arkadan çarptı tüfekle vurup yaraladı

Gözaltına alınan Hasan Ö., binmeden önce annesine sarılarak vedalaşırken, yaralı Özoğul, ''Biz aracımızdan inerken koşarak geldi, saldırdı. Kaçtım ben. Kaçmasam mahvedecekti beni'' dedi.

Hasan Ö., yönetimindeki 34 VB 4366 plakalı minibüs, Mehmet 'un kullandığı 70 AV 077 plakalı otomobile arkadan çarptı. Maddi hasarın oluştuğu kazanın ardından çıkan tartışmada Hasan Ö., minibüsünden aldığı av tüfeğiyle Mehmet Ali Özoğul'a 1 el ateş etti.

Tüfeği görüp kaçmaya çalışan Özoğul, bacağından yaralandı. Özoğul'un bacağına saplanan 4 saçma, gelen ambulansta sağlık görevlileri tarafından çıkartıldı.

"KAÇMASAN MAHVEDECEKTİ BENİ"

Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen Özoğul, bir iş için 'dan geldiklerini belirterek, ''Biz aracımızdan inerken koşarak geldi, saldırdı. Kaçtım ben. Kaçmasam mahvedecekti beni. Dört tane saçma var bacağımda'' dedi.

ANNESİYLE VEDALAŞTI

Gözaltına alına Hasan Ö. polis aracına binmeden önce yanındaki annesine sarılıp, vedalaştı. Soruşturma sürüyor.

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