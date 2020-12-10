Konya’da trafikte dehşet! Arkadan çarptı tüfekle vurup yaraladı

"KAÇMASAN MAHVEDECEKTİ BENİ"

Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen Özoğul, bir iş için Karaman'dan geldiklerini belirterek, ''Biz aracımızdan inerken koşarak geldi, saldırdı. Kaçtım ben. Kaçmasam mahvedecekti beni. Dört tane saçma var bacağımda'' dedi.