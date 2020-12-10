Eskişehir'de HES kodları eşleşmeyen vatandaşlar otobüse alınmadı

İsmini belirtmek istemeyen ve tramvay durağında görev yapan bir güvenlik görevlisi bu konuda bilgi verdi. Güvenlik görevlisi, "Bu uygulama daha önce sadece bir gün Çarşı durağında denenmişti ve dün akşamdan itibaren her yerde resmen başladı. Dolaysıyla HES kodunu eşleştirmeyen kimse artık duraklardan geçemiyor. Bu yüzden sabah göreve geldikten sonra sayısız vatandaşın eşleştirme yapmadığı için durakta kaldığı gördüm. Biz yardım ederek eşleştirdik. Bazıların akıllı telefon olmadığı için eşleştirme yapamadı ve geri döndüler. Sorunlar genellikle yaşlılarda yaşandı ama kapıda kalan gençler de oldu" diye yaşadıklarını paylaştı.

Kartını daha önce eşleştirmeyen ve bugün durakta kalan bir vatandaş ise, ismin açıklamaması şartıyla yaşadığı zorluğunu anlattı. Vatandaş, "Benim bu uygulamadan haberim yoktu. Bugün geldim ve kapıda kaldım. Daha sonra telefonumdan yapmak istedim. Onu da tek başına yapamadım, bir vatandaş gelip yardım etti. Şimdi tramvaya bineceğim" dedi.

Bu arada internet üzerinden ve yetkili kurumun destek merkezlerine gitme yoluyla toplam 200 bine yakın vatandaşın Eskart eşleştirmesi yaptığı öğrenildi.