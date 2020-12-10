Ölümden döndü! Aynı taşa tam 6 kez takılıp düştü...

ÇOK BÜYÜK KAN KAYBINA MARUZ KALDIM, ELİMDE 30 DİKİŞ VAR

Aynı noktada 5 kez düşmekten son anda kurtulduğunu ancak son seferde kurtulamadığını belirten Dimaoğlu, sorduğu herkesin aynı sorun ile karşı karşıya geldiğini iddia ederek, "Cuma günü bir arkadaşıma ziyarete gidiyordum, bu taşlar yüzünden 5 kez düşme tehlikesi geldi başıma. Allah korusun bu çocukta olur, yaşlı da olur, hayvan da olur. 6'ncı kez düştüğümde elimdeki cam kavanoz kırıldı. Kavanozun kırılması sonucu 4 parmağım ve damarlarım kesildi.