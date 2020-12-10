10 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Samsun’da motosikletlinin arkasında başına geçirdiği poşetle gitti

Samsun’da motosikletlinin arkasında başına geçirdiği poşetle gitti

ilçesinde, kasklı motosikletlinin arkasında oturan kişi, başına geçirdiği poşetle yolculuk etti. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekilerin merakla baktığı ikili, daha sonra gözden kayboldu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020
ABONE OL
Samsun’da motosikletlinin arkasında başına geçirdiği poşetle gitti

Bafra'da kimliği belirsiz kişi, başına poşet geçirerek, kasklı motosikletlinin arkasında yolculuk etti.

KORONADAN MI KORUNUYOR?

Koronavirüsten korunmak için başına poşet geçirdiği düşünülen kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GÖZDEN KAYBOLDU

Çevredekilerin merakla baktığı ikili, daha sonra gözden kayboldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA