Samsun’da motosikletlinin arkasında başına geçirdiği poşetle gitti
Bafra ilçesinde, kasklı motosikletlinin arkasında oturan kişi, başına geçirdiği poşetle yolculuk etti. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekilerin merakla baktığı ikili, daha sonra gözden kayboldu.
YAŞAM DHA
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Bafra'da kimliği belirsiz kişi, başına poşet geçirerek, kasklı motosikletlinin arkasında yolculuk etti.
KORONADAN MI KORUNUYOR?
Koronavirüsten korunmak için başına poşet geçirdiği düşünülen kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
GÖZDEN KAYBOLDU
Çevredekilerin merakla baktığı ikili, daha sonra gözden kayboldu.