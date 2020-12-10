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Diyarbakır’da 3 yaşında kız çocuğunu kaçırmaya çalıştılar! Ortalık  fena karıştı

'da öğle saatlerinde Sur ilçesi Lalebey Mahallesi'nde iki kişinin 3 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı. Kız çocuğu bağırınca çevredeki vatandaşlar şahısları yakaladı. 2 şüpheli, mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Şüphelilerden biri kaçarken diğeri gelen polis tarafından gözaltına alındı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020
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Diyarbakır’da 3 yaşında kız çocuğunu kaçırmaya çalıştılar! Ortalık  fena karıştı

'ın Sur ilçesinde 3 yaşında kız çocuğunu kulağındaki küpesi için kaçırmaya çalıştığı öne sürülen 2 şüpheli, mahalleli tarafından linç edilmek istendi.

Diyarbakır’da 3 yaşında kız çocuğunu kaçırmaya çalıştılar! Ortalık  fena karıştı DİYARBAKIR’DA 3 YAŞINDA KIZ ÇOCUĞUNU KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR! ORTALIK  FENA KARIŞTI

Şüphelilerden biri kaçarken, diğeri gelen polis tarafından yakındaki kiliseye götürüldü, ardından da gözaltına alındı.

Biri bisikletli 2 kişi, sokakta oynayan 3 yaşındaki kız çocuğunu iddiaya göre bisiklete bindirip götürmek istedi.

Ancak bu sırada kız çocuğu ağlayıp, bağırmaya başladı. Bunun üzerine şüpheliler, kızın kulağındaki küpeyi çıkarıp kaçmaya başladı. Mahalleli, peşlerine düştükleri şüphelileri yakaladı.

POLİS DİĞER ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Arbede sırasında şüphelilerden biri kaçtı. Mahallelinin dövdüğü diğer şüpheli ise gelen polis ekipleri tarafından yakındaki Kilisesi'ne götürülerek linçten kurtarıldı.

Takviye ekiplerin çağrılmasının ardından şüpheli, güvenlik önlemleri altında emniyete götürüldü. Diğer şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

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