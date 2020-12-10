Diyarbakır’da 3 yaşında kız çocuğunu kaçırmaya çalıştılar! Ortalık  fena karıştı

POLİS DİĞER ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Arbede sırasında şüphelilerden biri kaçtı. Mahallelinin dövdüğü diğer şüpheli ise gelen polis ekipleri tarafından yakındaki Meryem Ana Kilisesi'ne götürülerek linçten kurtarıldı.