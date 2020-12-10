Isparta’da eczası gül posasından kozmetik sektörüne hammadde üretildi

DOĞAL BİR ÜRÜN

Gül posasında mikrobiyolojik testlerle de gözlemler yaptıklarını aktaran Ahmet Arif Kurt, "Bu kozmetik hammaddenin özelliği doğal bir ürün olmasıdır. Çünkü doğrudan gül çiçeklerinden elde edilen posadan üretilmektedir. Bu hammaddenin Isparta'da üretilecek olması, Türkiye'ye ait hammadde olması, pandemi sürecinde yaşadığımız durumlar bize gösterdi ki elimizde bulunan hammaddeler, kendi üretebildiğimiz hammaddeler tedarik zincirinde yaşanan problemler, bir hammaddeye sahip olmanın önemini gösterdi. Bu noktada sonuç olarak bu ürün ile Isparta bölgesinde gül sanayi için gül yağı ile birlikte alternatif olarak hammadde üretmiş olacağız" diye konuştu.