Diyarbakır İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Çelen: Koronavirüs aşısı yaptıran kişi virüs bulaştırmaz

"YA SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI YA DA AŞILANMA"



Pandeminin iki şekilde bitebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Çelen, dünya nüfusunun ya yüzde 60'ının hastalığı geçirip sürü bağışıklığını kazanması gerektiğini ya da yüzde 60 oranında aşılamanın yapılması gerektiğini söyledi. Bu oranda aşılamanın yapılmasıyla zincirin kırılacağını ifade eden Prof. Dr. Çelen, şunları söyledi:



"Aşılar gündemimizde ve aşıların gündemimizle olmasıyla birlikte pandeminin sonuna gelmiş oluruz diyebiliriz. Aşılamayla etkin bağışıklığa ulaşırsınız ve yüzde 60 oranında aşılamayı yaparsanız bu da son derece etkin olur ve zinciri kırar. Bu anlamda aşılama bizim için son derece önem arz ediyor. Bu aşılama kapsamında da etkinlik ve güvenirlik verileri çok önemli."