08 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Zeytinburnu’nda iplik fabrikasında yangın paniği

Zeytinburnu’nda iplik fabrikasında yangın paniği

Son dakika haberine göre; ’nda bulunan bir iplik fabrikasının kumaşlarının bulunduğu alanda çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.12.2020
ABONE OL
Zeytinburnu’nda iplik fabrikasında yangın paniği

Olay, saat 04:45 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak üzerinde bulunan bir iplik fabrikasında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, iplik fabrikasının kumaşlarının depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle fabrikanın bir kısmı alevler içerisinde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken yangında herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA