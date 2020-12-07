Son dakika: Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

SON DAKİKA HABERİ: Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlama 8 Aralık saat 05.00'e kadar sürecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, YENİ KISITLAMA VE TEDBİRLERE İLİŞKİN MERAK EDİLEN SORULARI YANITLADI

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde yayımlanan yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin genelgeler konusunda sıkça sorulan soruları cevapladı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer verilen bilgilere göre, ailelerinin yanında olmayan 18-20 yaş arası gençler, sadece şehirler arası toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs vb.) kullanmak kaydıyla tek başlarına ailelerinin bulunduğu yere seyahat edebilecek.

Bunun dışında 20 yaş altı gençler ve çocuklar yanlarında ebeveynleri, veli veya vasisinin bulunması şartıyla herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.

Apartman ve sitelerin temizlik, ısınma gibi işlerini yerine getiren görevliler, apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzergahıyla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

EVCİL HAYVAN SATIŞI YAPAN İŞ YERİ SAHİPLERİ DE MUAF

Evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları, iş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında iş yerlerine gidip gelmeleri sırasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Bu muafiyet ilgili kişilerin ikametleri ile iş yeri arasındaki güzergahla sınırlı olacak. Hafta sonlarında belirtilen saatler arasında, bu iş yerlerinde sadece hayvanların günlük bakım ve beslenmeleri yapılabilecek, ticari faaliyette bulunulamayacak.

Yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak üzere at sahipleri, antrenörler, seyisler ve diğer çalışanlar da sadece bu işleri yapmak ve ikametleriyle yarış ya da antrenman alanı arasındaki güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarına dahil olmayacak.

Yaptıkları işin doğası gereği iş yerlerinin kapalı olması gereken zaman içerisinde çalışması gereken haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlama yapan firmalarda görevli olanlar, bu durumu belgelemek ve sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergahlarda kalmak kaydıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

ÇEVRİM İÇİ SATIŞ FİRMALARI 10.00-00.00 ARASINDA DAĞITIM YAPABİLECEK

Vatandaşların dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısından önemli bir role sahip olan çevrim içi (on-line) satış firmaları, hafta içi ve hafta sonu 10.00-00.00 saatleri arasında servis/dağıtım yapabilecek. Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerler de hafta içi ve hafta sonlarında 20.00-00.00 saatleri arasında paket servis hizmeti verebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde servis/dağıtım faaliyetlerinde olanlar bu durumu belgelemek ve sadece yaptıkları işle ilgili güzergahlarla sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

İnşaatlarda çalışanlar ise ikametleriyle inşaat sahası arasındaki güzergahla sınırlı olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Çalışanları inşaat alanı içerisindeki şantiyede konaklayan büyük ölçekli inşaat faaliyetlerine yönelik muafiyetten sadece şantiyede kalan işçiler yararlanabilecek, kısıtlama getirilen süre ve günlerde dışarıdan işçi getirilemeyecek.