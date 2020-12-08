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Son dakika: İstanbul Beykoz'da ATM'lere zarar veren şüpheli yakalandı

Son dakika haberi ... İstanbul Beykoz'da, bankaların cihazlarına zarar veren kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
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Son dakika: İstanbul Beykoz'da ATM'lere zarar veren şüpheli yakalandı

Kavacık Mahallesi Orhan Veli Kanık Caddesi'ndeki ATM cihazlarına zarar verildiği ihbarını alan polis konuyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucunda şüphelinin O.K. olduğu tespit edildi.

Akli dengesinin yerinde olmadığı, geçen yıl aralık ayında savcılık talimatıyla polis tarafından Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürüldüğü ve burada tedavi edildiği belirlenen O.K, polis tarafından yakalandı.

İki özel bankanın güvenlik yetkililerinin maddi zarara uğradıklarını belirterek şikayetçi olduğu O.K, ekim ayında Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesi'nden gönderilen talimat yazısına binaen tedavisi için yeniden Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

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