08 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bursa'da esnaflık yapan adam cami tuvaletinde ölü bulundu

Son dakika: Bursa'da esnaflık yapan adam cami tuvaletinde ölü bulundu

'da kapalı çarşıda tezgahtarlık yapan (60), Orhan Camii tuvaletlerinde ölü bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
ABONE OL
Son dakika: Bursa'da esnaflık yapan adam cami tuvaletinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Orhan Bey Camisi yakınındaki umumi helaların görevlisi, tuvalete giren bir esnafın uzun süre çıkmaması üzerine kapıyı çaldı.

Cevap alamayan çalışan, kapıyı açtığında içerideki şahsın ölü olduğunu fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde isminin (60) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ergin'in cesedi, inceleme sonrası otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA