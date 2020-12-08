Son dakika: Bursa'da esnaflık yapan adam cami tuvaletinde ölü bulundu
Bursa'da kapalı çarşıda tezgahtarlık yapan Sami Ergin (60), Orhan Camii tuvaletlerinde ölü bulundu.
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Edinilen bilgiye göre, Orhan Bey Camisi yakınındaki umumi helaların görevlisi, tuvalete giren bir esnafın uzun süre çıkmaması üzerine kapıyı çaldı.
Cevap alamayan çalışan, kapıyı açtığında içerideki şahsın ölü olduğunu fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde isminin Sami Ergin (60) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.