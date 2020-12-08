Son dakika: Bursa'da esnaflık yapan adam cami tuvaletinde ölü bulundu

Cevap alamayan çalışan, kapıyı açtığında içerideki şahsın ölü olduğunu fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde isminin Sami Ergin (60) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.