KISITLAMALAR SONUÇ VERDİ Mİ?

Hafta içi saat 21 ve sabah 05 arasında, hafta sonu ise tamamen sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması ve alınan birçok yeni koronavirüs önlemlerinin sonuç vereceğini umduğunu ifade eden Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz salgınla mücadeledeki son duruma ilişkin şöyle konuştu:

Yeni hasta sayısı ve ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmış vaziyette bu önemli ama korkutan verilerde var. Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 72'nin üzerine çıktı ilk kez... Bu hastalık yüzünden bir günde 200 hastamızı kaybettik. Kamunun almış olduğu tedbirlere dikkat gösterirsek ümit ediyorum ki kısıtlamaların başladığı süreci takiben 14 günden içerisinde daha iyi sonuçlar almaya başlar bu günlük 30 bin vaka sayısını başka hiçbir ek tedbir almadan düşürmeyi başarırız.