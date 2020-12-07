Kısıtlamayı son anlarda ihlal edip uyuşturucuyla yakalanan 6 kişiye gözaltı

Eskişehir'den Bursa'ya 06 LID 80 plakalı otomobille gelen ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek gezen sürücü A.T. ve 5 arkadaşı, Bursa- Ankara yolu Duaçınarı mevkisindeki kontrol noktasında durduruldu. Polis ekipleri, arkadaşlarını terminalden aldığını söyleyen sürücü A.T.'den izin belgesini göstermesini istedi.