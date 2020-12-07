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Kısıtlamayı son anlarda ihlal edip uyuşturucuyla yakalanan 6 kişiye gözaltı

’de ’ya gelen ve sokak kısıtlamasını son dakikalarda ihlal ederek otomobille gezen 6 arkadaş polise yakalandı. 6 kişiye toplam 40 bin TL ceza kesilirken otomobilde yapılan aramada  ele geçirilmesi üzerine şüpheliler gözaltına alındı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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Kısıtlamayı son anlarda ihlal edip uyuşturucuyla yakalanan 6 kişiye gözaltı

Olay, saat 04.45'te, merkez Yıldırım ilçesi Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok önemli bölgesinde uygulama noktası kurdu.

'den 'ya 06 LID 80 plakalı otomobille gelen ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek gezen sürücü A.T. ve 5 arkadaşı, Bursa- Ankara yolu Duaçınarı mevkisindeki kontrol noktasında durduruldu. Polis ekipleri, arkadaşlarını terminalden aldığını söyleyen sürücü A.T.'den izin belgesini göstermesini istedi.

Belgesinin olmadığını söyleyen A.T. ile 5 arkadaşının durumundan şüphelenen ekipler, araçtan inmelerini istedi.

Şüphelilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, otomobilde ve üzerlerinde gerçekleştirilen aramalarda , beyzbol sopası, bıçak ve madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Sürücü A.T. ile birlikte otomobilde bulunan İ.D., B.G., A.A., S.A. ve B.Ö.'ye sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 40 bin TL ceza kesildi.

Şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alınırken, otomobil ise detaylı arama yapılmak üzere çekiciyle trafik otoparkına çekildi.

Şüphelilerden İ.D.'nin 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

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