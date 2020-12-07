Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha kurulunun geçtiğimiz hafta aldığı karar doğrultusunda İstiklal Caddesi'nde aynı anda en fazla 7 bin kişinin olabileceği, bu rakamın üzerine çıkıldığında ise, caddeye giriş çıkışların kapatılacağı açıklanmıştı.