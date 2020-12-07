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İstiklal Caddesi'nde yoğunluk: Girişler durduruldu

Son dakika haberi...  nedeniyle alınan karar gereği, aynı anda en fazla 7 bin kişinin bulunabileceği 'nde kapasite aşılınca, girişler bir süreliğine durduruldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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İstiklal Caddesi'nde yoğunluk: Girişler durduruldu

ile mücadele tedbirleri kapsamında Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha kurulunun geçtiğimiz hafta aldığı karar doğrultusunda 'nde aynı anda en fazla 7 bin kişinin olabileceği, bu rakamın üzerine çıkıldığında ise, caddeye giriş çıkışların kapatılacağı açıklanmıştı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe bürünen caddede öğleden sonra yoğunluk yaşandı. Kapasitenin aşıldığının anlaşılması üzerine İstiklal Caddesi bir süre girişe kapatıldı.

ve 'ndaki kontrol noktalarında bekletilerek içeri alınmayan yabancı turist ve vatandaşlar, yoğunluğun azalmasının ardından İstiklal Caddesi'ne girebildi. Bu anlar dronla da havadan görüntülendi.

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