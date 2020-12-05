05 Aralık 2020, Cumartesi
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Son dakika: İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı

Son dakika haberine göre, 'nda, sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle gemi geçişlerinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi. Yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.12.2020
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Son dakika: İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda, sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle gemi geçişlerinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle gemi geçişlerinin saat 08.20'den itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.

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