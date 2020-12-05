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Özel Haber | İnsanlar neden aşı olmak istemiyor? Karantina psikolojimizi nasıl etkiliyor? Uzman isim A Haber’de yorumladı

Aylar sonra hafta sonu tam uygulanıyor. psikolojimizi nasıl etkiliyor? Evde nasıl vakit geçirmeliyiz? Bu soruların cevabını A Haber canlı yayınına konuk olan Psikolog Prof. Dr. verdi.

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2020 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020
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Özel Haber | İnsanlar neden aşı olmak istemiyor? Karantina psikolojimizi nasıl etkiliyor? Uzman isim A Haber’de yorumladı

Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş'ın açıklamaları:

"Her alanda bilimsel gerçeklere şüphe düşürmek isteyen insanlar ortaya çıkar Bunu uzun yıllar iklim ve sigara konusunda da oldukça fazla yaşadık.

Özel Haber | İnsanlar neden aşı olmak istemiyor? Karantina psikolojimizi nasıl etkiliyor? Uzman isim A Haber’de yorumladı ÖZEL HABER | İNSANLAR NEDEN AŞI OLMAK İSTEMİYOR? KARANTİNA PSİKOLOJİMİZİ NASIL ETKİLİYOR? UZMAN İSİM A HABER’DE YORUMLADI

Kendini öne çıkarmak isteyenler ya da bundan menfaat sağlamak isteyenler olabilir.

konusu ise buna benzeyen yada benzemeyen tarafları var. İşim bilimsel çerçevesinden habersiz olup dedikodulara inanmak tarafı var. İnaktif maddenin vücutta aktif olacağı söylentileri var. Eğer aşılar olmasaydı bir menenjit bir kızamık bir verem insanların ve çocukların canını alıyordu.

Toplumun kendini aşı yaptırmak isteyen insanlara karşı koruma hakkı vardır. Böylesi kritik bir dönemde insanlığın tehdit edildiği bir dönemde hayatın durduğu bir dönemde "Ben aşı olmayacağım" demek ileri derecede aymazlıktır.

Evde nasıl vakit geçireceğine herkes kendisi karar verir. Ancak ben şunu söyleyebilirim: Engellenmek, sınırlanmak insanları zorlar ve sıkıntı verir. Gönüllü itaat alanı vardır. Bu da yurttaşlık bilinci ile oluşur Biz burada yurttaşlık bilincimizin gereği küçük bir fedakarlık yaptığımızı düşünürsek kendimizi daha rahat hissederiz.

İnsanlar bu dönemde birlikte yaşadığı canlı ile ilişkisini iyi tutup bu süreyi kendi gelişimi için mümkünse uygun şekilde geçirmeye gayret göstermelidir."

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