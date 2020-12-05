Evde nasıl vakit geçireceğine herkes kendisi karar verir. Ancak ben şunu söyleyebilirim: Engellenmek, sınırlanmak insanları zorlar ve sıkıntı verir. Gönüllü itaat alanı vardır. Bu da yurttaşlık bilinci ile oluşur Biz burada yurttaşlık bilincimizin gereği küçük bir fedakarlık yaptığımızı düşünürsek kendimizi daha rahat hissederiz.