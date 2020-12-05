Özel Haber | Covid-19 enfeksiyonuna bağlı öksürük nasıl seyrediyor? Uzman İsim A Haber’de değerlendirdi

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan'ın açıklamaları:

"Öksürük koronavirüste kuru şekilde olur. İlk başta ve sonunda böyle seyreder. Ama gripte öyle olmaz biraz kuru başlayabilir ancak daha sonra balgamlı şekilde devam eder.