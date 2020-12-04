Yargıtay karar verdi! Sağlık çalışanlarına fazla mesai müjdesi geldi

Davalı hastane işletmecisi ise davacının hemşire olarak çalıştığını, ücretinin bordrolarda göründüğü gibi olduğunu, iş sözleşmesinin kendisi tarafından devlet memurluğu ataması yapılması sebebiyle feshedildiğini ileri sürdü.

Çalışma saatlerinin hafta içi 08.00-17.00 hafta sonu 08.00-14.00 saatleri arası olduğunu, kayıtlara göre yıllık 270 saati aşan çalışma olduğunda ücretinin bordrolarına yansıtılarak ödendiğini, hemşire olan davacının görevi gereği klasik mesai saatlerinin dışına çıkılmasının veya değişiklik göstermesinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.