TAKSİ DEVRİLİP 30 METRE SÜRÜKLENDİ

O esnada aracı kayan sürücü, bir binanın merdivenine çarparak takla attıktan sonra yaklaşık 30 metre sürüklendi. Sokağın başına kadar kayan taksi durabilirken, içerisindeki sürücüsü Karamustafa ve yolcusu şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücü ve yolcusu araçtan çıkartıldı.