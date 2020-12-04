04 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan 'kan sulandırıcı ilaç' açıklaması

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan 'kan sulandırıcı ilaç' açıklaması

... Kovid-19 tedavi sürecinde ve tedavi sonrasında kullanılan kan sulandırıcı ilaçlarla ilgili 'piyasada bulunamıyor' iddialarına yalanlama geldi. haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
ABONE OL
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan 'kan sulandırıcı ilaç' açıklaması

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan "Kan Sulandırıcı İlaç Piyasada Bulunamıyor" başlıklı haberler üzerine bu açıklamaya gerek görülmüştür. Ülkemizde üç farklı firmanın kan sulandırıcı ürünleri ruhsatlıdır ve hâlihazırda iki firmanın ürünleri piyasada bulunmaktadır.

Söz konusu ürünlerin tedarik süreçleri Bakanlığımızca yakından takip edilmekte; stok bilgileri İlaç Takip Sistemimiz (İTS) üzerinden an be an takip edilmektedir. Kan sulandırıcı ürünler, bilinen endikasyonlarının dışında Covid-19 tedavisinde de kullanılmaktadır.

Dolayısıyla tüm dünyada bu ilaçlara talep artmıştır. Ülkemizde de ürünlerin bir kısmı hastanelerimize yönlendirilmekte; bu durum serbest eczanelerimiz aracılığıyla hastalarımıza sunulan ürünlerin miktarında, zaman zaman azalmaya yol açabilmektedir.

Ancak kan sulandırıcı ürünlerin piyasada bulunamadığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu süreçte, kan sulandırıcı ürünlerin piyasaya arzını artırmak maksadıyla; artan etken madde fiyatları nedeniyle Fiyat Değerlendirme Komisyonu'nda (FDK) ürünlere üç kez fiyat artışı verilmiştir. Ayrıca; firmalarla düzenli olarak görüşmeler yapılmakta olup bir firmanın ülkemizde yeni üretim hattı açma talebi Bakanlığımızca desteklenmektedir.

Hem serbest eczanelerimiz üzerinden yapılan talebin, hem de hastanede yatan hastalarımız için yapılan taleplerin kısa zamanda karşılanmasına yönelik tedbirler alınmaktadır. Bakanlığımız, kan sulandırıcı ilaçlarda olduğu gibi ülkemizde ruhsatlı tüm ilaçların stok kontrollerini düzenli olarak yapmakta; kritik stok seviyelerinde müdahale etmekte ve zamanında önlemler alarak hastalarımızın ilaca erişimini kesintisiz sağlamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA