Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan 'kan sulandırıcı ilaç' açıklaması

Söz konusu ürünlerin tedarik süreçleri Bakanlığımızca yakından takip edilmekte; stok bilgileri İlaç Takip Sistemimiz (İTS) üzerinden an be an takip edilmektedir. Kan sulandırıcı ürünler, bilinen endikasyonlarının dışında Covid-19 tedavisinde de kullanılmaktadır.