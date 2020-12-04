DSÖ'den Kovid-19 salgını sonrası için flaş açıklama: Daha zorlu sorunlar...
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Son dakika haberine göre; Kovid-19 salgını sonrası için açıklamalarda bulunan Ghebreyesus, dünyayı daha zorlu sorunların beklediğini söyledi.
SON DAKİKA HABERİ... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Ghebreyesus yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını birinci yılına yaklaşırken dünyanın tünelin sonunda ışık gördüğünü ancak yoksulluk ve açlığın aşısı olmadığı için pandemiden sonra daha zorlu sorunların beklediği uyarısını yaptı.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
Ghebreyesus, BM Genel Kurulunda düzenlenen Kovid-19 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ''Zengin ve güçlü ülkelerin aşı izdihamında fakir ülkelerin ezilmesine müsaade edemeyiz.'' dedi.
Salgının üzerinden neredeyse bir yıl geçtiğini ve ''tünelin sonundaki ışığın daha parlak hale geldiğini'' belirten Ghebreyesus, pandemiden sonra ise dünyayı daha zorlu sorunların beklediği uyarısında bulundu.