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DSÖ'den Kovid-19 salgını sonrası için flaş açıklama: Daha zorlu sorunlar...

Genel Direktörü dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Son dakika haberine göre; Kovid-19 salgını sonrası için açıklamalarda bulunan Ghebreyesus, dünyayı daha zorlu sorunların beklediğini söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
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DSÖ'den Kovid-19 salgını sonrası için flaş açıklama: Daha zorlu sorunlar...

SON DAKİKA HABERİ... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Ghebreyesus yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını birinci yılına yaklaşırken dünyanın tünelin sonunda ışık gördüğünü ancak yoksulluk ve açlığın aşısı olmadığı için pandemiden sonra daha zorlu sorunların beklediği uyarısını yaptı.

Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Ghebreyesus, BM Genel Kurulunda düzenlenen Kovid-19 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ''Zengin ve güçlü ülkelerin aşı izdihamında fakir ülkelerin ezilmesine müsaade edemeyiz.'' dedi.

Salgının üzerinden neredeyse bir yıl geçtiğini ve ''tünelin sonundaki ışığın daha parlak hale geldiğini'' belirten Ghebreyesus, pandemiden sonra ise dünyayı daha zorlu sorunların beklediği uyarısında bulundu.

YOKSULLUĞUN AŞISI YOK
Ghebreyesus,''Yoksulluk ve açlığın aşısı yok, eşitsizliğin ve iklim değişikliğinin aşısı yok." diye konuştu..

Pandeminin küresel bir kriz olduğuna dikkati çeken Ghebreyesus, çözümün de adil ve küresel olması çağrısı yaptı.

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