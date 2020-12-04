DSÖ'den Kovid-19 salgını sonrası için flaş açıklama: Daha zorlu sorunlar...

YOKSULLUĞUN AŞISI YOK

Ghebreyesus,''Yoksulluk ve açlığın aşısı yok, eşitsizliğin ve iklim değişikliğinin aşısı yok." diye konuştu..

Pandeminin küresel bir kriz olduğuna dikkati çeken Ghebreyesus, çözümün de adil ve küresel olması çağrısı yaptı.