Saklı, "Kömür dumanı havayı iyice bozuyor. Bu da insan sağlığı için büyük bir tehlikedir. Hem insanın ciğerleri hem de nefesi için büyük bir zararı var. Bunu doktorlar söylüyor. Hakkari merkezin bir kısmına doğal gaz verilmeye başlandı. Umarım kısa bir süre içerisinde bu kirli hava Hakkari üzerinden kalkar. Hakkari, havası temiz olan ilk 50 il arasına girer inşallah. Umudumuz kısa bir süre içerisinde doğal gazın ilçelere de verilmesi. Biliyoruz ki; Şemdinli de temiz bir şehirdir. Ancak kışın yine kalorifer dumanı nedeniyle havası bozuluyor. Bu insanın sağlığını tehlikeye atıyor. Malum pandemi en çok insanın ciğerleri üzerinde etkili oluyor. O yüzden hem pandemi, hem de kirli hava insanları olumsuz etkiliyor" dedi.