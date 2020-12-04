Zeliha E. ise, hayatını kaybeden eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı. Gözyaşlarına boğulan Zeliha E.'yi olay yerine gelen yakınları teselli etti. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Hasan E.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.