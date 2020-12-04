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Bir an olsun yanından ayrılmadı! Ölen eşinin başında böyle bekledi

Son dakika haberi... 'nin Kocasinan ilçesinde yolda yürürken fenalaşarak hayatını kaybeden vatandaşın eşi, bir an olsun başından ayrılmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
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Bir an olsun yanından ayrılmadı! Ölen eşinin başında böyle bekledi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde Hasan E. (80) ile eşi Zeliha E. yürürken Hasan E. bir anda fenalaştı. Nüfus Müdürlüğü bahçesinde Hasan E. yere yığılınca sağlık ekiplerine haber verildi.

Bir an olsun yanından ayrılmadı! Ölen eşinin başında böyle bekledi BİR AN OLSUN YANINDAN AYRILMADI! ÖLEN EŞİNİN BAŞINDA BÖYLE BEKLEDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hasan E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı.

Zeliha E. ise, hayatını kaybeden eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı. Gözyaşlarına boğulan Zeliha E.'yi olay yerine gelen yakınları teselli etti. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Hasan E.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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