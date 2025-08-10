Viral Galeri Viral Liste Kavurucu yaz YENİ HAFTADA geri döndü! Meteoroloji uyardı: 22 il 40 dereceyi geçti! Güney yanıyor, Kuzey ve Doğu’da yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye'nin kuzey ve doğu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Yağışların özellikle sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması öngörülüyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.08.2025 09:21
Hava sıcaklıklarının güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta başına kadar etkisini artırarak süreceği hafta ortasında bazı illerde termometrelerin 47 dereceye yaklaşabileceği belirtiliyor.

Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Esecek

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar (40-70 km/saat) etkili olacak.

Rize'ye Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında beklenen kuvvetli yağış için vatandaşları uyardı. Rize ili için gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı verildi.

Kuvvetli yağış ve rüzgar sebebiyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Türkiye Kavruluyor: 22 İl 40 Dereceyi Aştı

Dün yurt genelinde 22 kentte termometreler 40 derece ve üzerine çıktı. En yüksek sıcaklık Hatay'ın Defne ilçesinde 47,8 derece olarak ölçüldü. Onu Adana'nın Seyhan ilçesi 47,5 derece, Şırnak'ın Cizre ilçesi 46,9 derece ve Mersin'in Mezitli ilçesi 46,8 dereceyle takip etti.

