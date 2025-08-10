Kavurucu yaz YENİ HAFTADA geri döndü! Meteoroloji uyardı: 22 il 40 dereceyi geçti! Güney yanıyor, Kuzey ve Doğu’da yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye'nin kuzey ve doğu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Yağışların özellikle sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması öngörülüyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi