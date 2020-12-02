02 Aralık 2020, Çarşamba
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Son dakika: Kırklareli'nde mesai saatlerine koronavirüs düzenlemesi

Son dakika haberi... 'nde yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde düzenleme yapıldı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 02.12.2020
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Son dakika: Kırklareli'nde mesai saatlerine koronavirüs düzenlemesi

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda, İl Pandemi ve İl Hıfzıssıhha Kurulunca mesai saatlerinde düzenlemeye gidildiği belirtildi.

Düzenlemeye göre, mesailerin saat 10.00-12.30, 13.30-16.00 olarak uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada özel kanun, tüzük gibi düzenlemelerle mesai saati farklı kurum, kuruluşlara ait hükümlerin saklı olduğu kaydedildi.

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