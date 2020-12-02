Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu! Kısıtlamanın ardından hareketlilik başladı
Son dakika haberine göre Koronavirüs salgını ile mücadele için alınan yeni kısıtlama kararı ile dün akşam saat 21.00'de başlayan uygulama saat 05.00'de sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve D-100 Karayolunda hareketlilik başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında saat 08.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 33 oldu.
YAŞAM DHA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sabahın erken saatlerinde yollara dökülen insanlar duraklarda ve karayollarında yoğunluk oluşturdu.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul trafiğinde hareketlilik başladı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 81 ilde yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Bu doğrultuda hafta içi ilk kez uygulaması dün saat 21.00'de başlayan kısıtlama, bugün saat 05.00'de sona erdi.
Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından iş yerlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar megakenti yeniden hareketlendirdi.
Sabahın erken saatlerinde yollara dökülen insanlar duraklarda ve karayollarında yoğunluk oluşturdu.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)