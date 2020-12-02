Ordu'nun Aybastı ilçesi hayalet kente döndü!

15 Mayıs'ta ise tamamen bir hareketlenme oldu, bu hareketlenme yavaş yavaş olduğu için vatandaşlarımız evlerini tahliye etti. Allah'a şükür can kaybı olmadı. Heyelanın ardından 27 kişi sağlam arazilerine yeniden ev yapmaya karar verdi. Bazıları evlerini tamamladı. Bu vatandaşlarımıza devlet, 120 bin lira kredi verecek. 43 kişi için ise TOKİ tarafından belirlenen alana ev yapılacak. Kamulaştırılacak alan için çalışmalar yapıldı. En kısa sürede vatandaşlarımız evlerine kavuşacak" dedi.