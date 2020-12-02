Eskişehir’de koronavirüs servisi hemşiresi Akyol: 'Virüs kaptık mı?' endişesiyle çalışıyoruz

'VİRÜS KAPTIK MI?' ENDİŞESİYLE ÇALIŞIYORUZ'

Serviste her yaş grubundan hasta gördüğünü ve genç/yaşlı ayrımı yapmanın yanlış olduğunu ifade eden hemşire Akyol, "Eve gittiğimizde de komple bir temizlik sağladıktan sonra kendime özel hazırladığım odada kalıyorum. Olabildiğince annem ve babamdan uzak kalıyorum. Her gün de 'acaba koronavirüs kaptım mı?' sorusunu kendime sürekli soruyorum. Dışarı tedbirleri uymayanları gördüğümde hem kızıyorum hem çok üzülüyorum. Farklı duygu durumları yaşıyorum. Herkesin ihtiyaçları var dışarı çıkıyor ama bu biraz keyfe döndüğü zaman bizim işimiz daha da zorlaşıyor. Çünkü hastanelerin doluluk oranları da artmaya başladı. Sayılarımız artmaya başladı. En acı noktası koronavirüse yakalanan çok arkadaşımız var. Bir arkadaşımın bugün testi pozitif çıktığını öğrendim ve çok üzüldüm. İnsanlardan ricamız, olabildiğince maskelerini takmaları ve evde kalmaları" diye konuştu.

Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan Evde Sağlık Hizmetleri birim sorumlusu hemşire Hacire Çetintaş'ın (60), meslekteki 40'ıncı yılını kutlayacağı gün, koronavirüs testi pozitif çıktı. Bir hafta hastanede tedavi görmesinin ardından görevinin başına dönen hemşire Çetintaş, meslek hayatının 40'ıncı yılını kutlayacağı gün şikayetleri olduğunu ve klinikte çalışanların plaket ve sürpriz hazırladıklarını ancak yaptırdığı testin pozitif çıktığını belirterek, "Kas, vücut ağrılarım ve ateş yükselmesi ile bunaltı hissim vardı. Kabus dolu günlerdi, çok kötü geçirdim. Lütfen herkes hijyen, maske ve mesafeye dikkat etsin" dedi.



İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Evde Sağlık Hizmetleri birim sorumlusu Hacire Çetintaş, 3 Kasım günü, meslekte 40'ıncı yılını doldurdu. Çetintaş, sorumlu olduğu birime gitmek üzere uyandığı gün koronavirüs belirtileri olan ateşi ve halsizliği hissetti. Bunun üzerine Çetintaş'ın, yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Evinde kendini izole eden Çetintaş, 8 Kasım günü fenalaşarak Kayapınar ilçesindeki özel hastaneye yatırıldı. 16 Kasım'da tedavisi sona eren ve sağlığına kavuşan Çetintaş, taburcu edildi. Görevli olduğu birime tekrardan gelen ve görevinin başına dönen Çetintaş, çalışma arkadaşları tarafından karşılandı. Kendisine pasta alan mesai arkadaşlarıyla kutlama yapan Çetintaş'a, hastane tarafından da plaket veirlerek meslekteki 40'ıncı yılı kutlandı.