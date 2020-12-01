Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği veriye göre saat 19.22'de Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3.5 kilometre derinliğinde ve 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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