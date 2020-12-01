Yalova'da korkutan deprem!
Son dakika haberine göre, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği veriye göre saat 19.22'de Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3.5 kilometre derinliğinde ve 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 1, 2020
ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) https://t.co/e1T4ndo2dN
01.12.2020, 19:22:45 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 3.5 km#Kandilli
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