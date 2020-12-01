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Yalova'da korkutan deprem!

Son dakika haberine göre, 'nın Çınarcık ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.12.2020 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020
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Yalova'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği veriye göre saat 19.22'de Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3.5 kilometre derinliğinde ve 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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