Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması" başlıklı genelge uyarınca toplu ulaşım araçlarını kullananların biniş kartlarını Hayat Eve Sığar (HES) kodlarıyla eşleştirme işlemleri kapsamında Kayseri'de HES kodu ile ulaşım başladı.

Yolcular, bugünden itibaren toplu taşıma araçlarına HES kodu eşleşen kartlarla biniş yapabilecek, riskli olanlar engellenerek Sağlık Bakanlığına bildirilecek.

Kentte toplu ulaşımı güncel kullanan ve kartında hareketlilik gözüken 845 bin kişiden bugüne kadar 287 bin kart sahibi HES kodu eşleştirmesi yaptı. Bu işlemi gerçekleştirmeyenlerin kartları, eşleştirme yapılıncaya kadar kullanımına kapatıldı.