Baba, anne ve oğul koronavirüsten hayatlarını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde son 8 günde aynı aileden 3 kişi koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesinde ikamet eden Mehmet Aydın, 22 Kasım'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Mehmet Aydın tedavi gördüğü Tarsus Devlet Hastanesi'nde 24 Kasım'da hayatını kaybetti. Aydın, gözyaşları arasında toprağa verildi.

28 Kasım günü Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Aydın'ın eşi Ayşe ile oğlu Musa Aydın'ın da testleri pozitif çıktı.

30 Kasım'da fenalaşan Musa Aydın hayatını kaybetti. Bugün Eshab-ı Kehf Şehir Mezarlığında toprağa verilen Musa Aydın'ın cenazesinin ardından koronavirüs olan 80 yaşındaki anne Ayşe Aydın'ın ölüm haberi geldi.

"KORONAVİRÜS BAŞIMIZA BELA OLDU"

İlçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Muhittin Borlukan, mahallede oturan ailenin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, "Koronavirüs başımıza bela oldu. Mahallemiz sakinlerinden Mehmet Aydın'ın oğlu birkaç gün önce bir geziye gitti geldi. Gezi sonrası test yaptırdı. Sonucun ardından evde karantinaya girdi. Bu sırada koronavirüsü babasına bulaştırdı. Babası yaşlı olduğu için kronik rahatsızlığı olmamasına rağmen hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta kendisini toprağa verdik. Bu sabah da oğlu Musa Aydın rahmetli oldu. Musa'yı toprağa verirken, bu sefer de annesi Ayşe Aydın'ın ölüm haberini aldık" diye konuştu.

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