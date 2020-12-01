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İzmir Çiğli'de plastik fabrikasında yangın

Son dakika haberi... ’in Çiğli ilçesinde, Atatürk 'ndeki bir plastik fabrikasında çıktı. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.12.2020
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İzmir Çiğli'de plastik fabrikasında yangın

Yangın, saat 00.30 sıralarında Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) 10044 sokaktaki bir plastik fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede fabrikanın tamamını sararken, çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlerin metrelerce yükseğe çıktığı görüldü. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahalede bulunurken, fabrikada zaman zaman patlama meydana geldi.

Fabrika işçilerinden Ecevit Kılınç, "Yemeğe çıktık hep beraber, 6 kişiyiz. Bir kişi yemeğini alıyor, içeriye geri gidiyor. Arkadaşımızın bağırması üzerine içeri girdiğimizde alevler her yeri sarmıştı. Yangın tüpü ile söndürülecek gibi değildi, her taraf boya kaynıyor. Ondan sonra patlamalar oldu, kendimizi dışarıya attık" dedi. Fabrika çalışanları tahliye edilirken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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